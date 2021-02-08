Сергей Бабкин на репетиции "Лиги смеха"

Юля Ухина Видео 17:35, 8.02.2021 Обновлено: 17:55, 8.02.2021

Украинский музыкант Сергей Бабкин, которому недавно сделали сложную операцию на глаза в Вене, появился без защитных очков на репетиции юмористического шоу "Лига смеха".

Комментировать
Видео

Смотрите также

Умерла молодая военная ВСУ, служившая на Донбассе. Фото

У Путина ответили на отказ Зеленского от российской вакцины

Ведущая "1+1" Витвицкая заявила о разводе с мужем

Секретарь Кивы, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета

"Ради полумиллиона долларов пытали всю семью". В Киеве судьи подыграли вооруженной банде