Ефросинина пошутила над Монатиком

Юля Ухина Видео 08:35, 20.01.2021 Обновлено: 08:58, 20.01.2021

Украинская телеведущая Маша Ефросинина пошутила с Monatik`a, который сейчас вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. Знаменитость повторила кадры мультиартиста, сделанные возле океана.

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