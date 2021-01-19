Виктор Павлик нырнул в прорубь

Юля Ухина Видео 13:46, 19.01.2021 Обновлено: 13:48, 19.01.2021

Во вторник, 19 января, в день Крещения Господнего некоторые украинские звезды почтили традицию праздника и окунулись в прорубь. Среди них – певец Виктор Павлик.

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