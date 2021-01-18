В пустыне Сахара неожиданно выпал снег

Таша Адамович Видео 14:26, 18.01.2021 Обновлено: 14:49, 18.01.2021

В пустыне Сахара неожиданно выпал снег, а температура опустилась ниже 0 градусов. Обычно в это время года воздух здесь может прогреться до +50°С. Необычное явление привлекло множество туристов.

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