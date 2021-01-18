Ссора Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Юля Ухина Видео 13:45, 18.01.2021 Обновлено: 14:04, 18.01.2021

Героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина показала первую ссору, которая произошла между ней и ее избранником Александром Эллертом из-за простой опечатки в соцсетях.

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