Маша Ефросинина потроллила Настю Каменских

Obozrevatel Видео 14:17, 17.01.2021 Обновлено: 14:18, 17.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Пионтковский назвал Россию страной международного терроризма

Украинцы ответили на предложение Витренко покупать газ в России. Видео

В Одессе море "закипело" из-за мороза: видео удивительного явления

Под Киевом при посадке разбился вертолет. Фото с места аварии

Украина почти договорилась о закупке вакцин от COVID-19 еще с тремя компаниями – Минздрав