В Черновцах копы ворвались в ресторан, который работал при локдауне

Марина Лисничук Видео 11:36, 11.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Рахманин раскрыл реальные масштабы воровства в "оборонке". Интервью о гособоронзаказе и крупных "схемах"

В мире вакцинировали от коронавируса уже более 24 млн человек. Карты

В Крыму пересохло важное водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя. Видео

В Днепре больных COVID-19 детей лечат в "сарае". Появились фото

Лукашенко – об отношениях с Украиной: я зла не держу на Володю Зеленского