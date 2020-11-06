У Львові знищили мурал на честь Каті Гандзюк

Таша Адамович Видео 12:00, 6.11.2020 Обновлено: 12:14, 6.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

"Евробляхеры" перекрыли центр Киева и устроили столкновения с полицией

Судья КСУ отказался выехать из санатория в Конча-Заспе для детей-сирот – СМИ

Предупреждение Тищенко, война и Крым, экономическая зона на западе Украине: что сказал Ермак в интервью на ТВ

Аваков заплатил более 800 тысяч гривен за перелет Маркива

В Киеве девушку без маски ногами вытолкали из трамвая. Видео