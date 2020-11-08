Водій Tesla S збив двох хлопців на Львівщині

Марина Лисничук Видео 15:14, 8.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Байден, дипломатия и "группа буйных" украинского парламента

Мелания Трамп задумала развод с мужем – СМИ

Алиев заявил о взятии Азербайджаном стратегического города в Нагорном Карабахе

"Приказал Бог": в Кривом Роге мужчина устроил резню на улице. Фото и видео

Украинка Спартц, ставшая конгрессвумен в США, рассказала, как добилась победы