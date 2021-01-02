Тина Кароль отдыхает в Карпатах

Obozrevatel Видео 14:05, 2.01.2021 Обновлено: 14:08, 2.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Ротару, Пугачева и голубые огоньки с нами до сих пор: за что это моим детям?

Два украинских телеканала показали новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского

В Риме сотни птиц погибли из-за фейерверков в новогоднюю ночь

В Украине от коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова

Украинцы должны заплатить налоги за свои машины: когда и сколько