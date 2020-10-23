Стефанко показала фигуру после родов

Ольга Веркалец Видео 10:01, 23.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Мариуполе бушует COVID-19: в больницах катастрофа с врачами, кислородом и койко-местами

"Слуги народа" переночевали в землянках на Донбассе и признались, что у них открылись глаза. Видео

Зеленский –​​​​​​​ об отставке Кабмина и роспуске Рады: головы могут полететь

Зеленский назвал "какого-то политика" поверхностным, процитировав свои же слова

Зеленский заявил, что 80-летние пенсионеры получают немалые деньги