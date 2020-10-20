Терористи на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ і запустили БПЛА

Виктория Довгань Видео 07:58, 20.10.2020 Обновлено: 07:59, 20.10.2020
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