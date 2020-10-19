Воїни ЗСУ потренувалися збивати ворожі БПЛА

Виктория Довгань Видео 08:36, 19.10.2020 Обновлено: 08:36, 19.10.2020
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