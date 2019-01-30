Киберугроз со стороны России – Землетрясение в Польше – Украинская эмиграция – новости на ObozTV

В США предупредили Украину о хакерской атаке со стороны России. По данным американской Национальной разведки, спецслужбы страны-агрессора готовят кибергрупы для вмешательства в украинские выборы.

В Польше из-за семибалльной землетрясение завалило рабочих в шахте. Трясло в районе города Польковице. В шахте Рудная на тот момент работали более 30 шахтеров.

В Украине растет уровень эмиграции. Ежеминутно страну покидают два человека. По данным ООН, следствием такого процесса может стать сокращение населения на 18% - до 36 миллионов в последующие 30 лет.

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