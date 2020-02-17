12 шагов по Донбассу в Мюнхене: кого благодарить

Политический эксперт Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим, Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал мюнхенскую конференцию, на которой Петр Порошенко провел 30 встреч, и где, по его словам, были отменены 12 скандальных шагов по Донбассу.

"Порошенко вряд ли может быть уполномоченным решать подобные вопросы, ведь в юридической плоскости любые договоры заключаются с официальными лицами. Это может быть президент или министр. Что касается такого визита, то здесь другая сторона - психологическая. Порошенко был президентом пять лет, и у него еще сохраняется некий накал", - заявил Москалюк.

Он выразил сомнение, что европейские политики станут доверять Порошенко больше, чем Зеленскому, ведь все знают о рейтингах поддержки этих двух политиков в Украине.

"Я бы не стал преувеличивать, что вот приехал Порошенко и отменил 12 шагов по Донбассу. Это я говорю при всем уважении к Петру Алексеевичу", - добавил Москалюк.

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