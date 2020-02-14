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14 февраля • обновлено в 19:45
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12 пунктов Мюнхенской конференции и Украина: о чем договорились

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Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала внесение изменений в закон о разминировании и 12 пунктов Мюнхенской конференции.

"Мы понимаем, что не все так однозначно. Мы сегодня рекомендовали рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон Украины о разминировании. Мы недавно говорили об этом в Брюсселе с НАТО. Они ждут, когда это заработает", - заявила Верещук.

Она отметила, что в прописанных в Мюнхене 12 шагах, якобы уже согласованных с ЕС, нет ни слова о Крыме, поэтому речь не может заходить о снятии санкций с России.

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