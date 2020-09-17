Джигурда рассказал, кто сидел за рулем авто актера Ефремова в момент ДТП

Ольга Веркалец Видео 21:40, 17.09.2020 Обновлено: 21:42, 17.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Селезнев: есть один путь к победе на Донбассе, успокаивать агрессора нельзя

Пенсий как в Европе ожидать не стоит, – Зеленский

Генштаб ВСУ приобрел позолоченные ручки Parker на 300 тысяч гривен

Гибель Качиньского: Польша потребовала ареста российских диспетчеров

Нардеп Юрченко был задержан за кражу пива в 2009 году, – Бутусов