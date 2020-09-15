Тарзан записал видеообращение по поводу измены

Юрий Сергиенко Видео 00:42, 16.09.2020 Обновлено: 00:43, 16.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Киевский отель "Днепр" окончательно продали российским олигархам

Климкин: Путин устроил Зеленскому тест и будет увеличивать цену прекращения огня на Донбассе

У Зеленского показали видео "многолюдной" встречи президента в Австрии

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

Украинским учителям поднимут зарплаты на 30%: озвучены сроки