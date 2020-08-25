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Тина Кароль выступила на Софийской площади в откровенном платье
123
23:15, 25.08.2020
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Автор
Ольга Веркалец
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