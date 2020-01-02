111 лет Степану Бандере: в городах Украины прошли акции

В среду, 1 января, в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

Марш начался около 18:00 в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Событие транслировалось в сети.

Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

Вечером накануне события правоохранители усилили меры безопасности в центре украинской столицы. За порядком следили копы и военнослужащие Национальной гвардии.

"В соответствии с ранее поданной заявкой, в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан.

Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", – сообщили в полиции Киева.

В целом марш собрал несколько тысяч националистов, передает УП. Колонну возглавили "свободовцы" Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.

Участники направились к зданию КГГА, где было назначено вече. Шествие сопровождал оркестр.

Участники выкрикивали: "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля – наши герои".

Отметим, российские пропагандисты получили эксклюзивные фото факельного шествия в честь дня рождения лидера ОУН.

По завершению события полицейские отчитались, что правонарушений не было зафиксировано.

"В нем (факельном шествии) приняло участие около 1000 граждан. 250 правоохранителей обеспечивали публичную безопасность и порядок", – говорится в сообщении МВД.

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