В Днепре мужчина наказал 10-летнего ребенка ударом с ноги

Видео 11:04, 9.08.2020 Обновлено: 11:04, 9.08.2020
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