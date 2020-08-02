На пляже под Днепром охотники стреляли уток рядом с купающимися детьми

Видео 17:14, 2.08.2020 Обновлено: 18:10, 2.08.2020
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