Забастовка возле Белтелерадиокомпании в Минске

Мирослав Семенюк Видео 15:42, 17.08.2020 Обновлено: 15:44, 17.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Минск передачей России "вагнеровцев" показал, что отношения с Украиной ничего не стоят – ОПУ

Кравчук заявил о желании Путина закончить войну на Донбассе и "слезы российских матерей"

В Минске рабочие завода кричали Лукашенко "Уходи!" и "Вор!": лидер сбежал на вертолете. Видео

Тихановская объявит себя новым президентом Беларуси – штаб

В Беларуси заметили колонну военной техники: ехала со стороны России. Видео