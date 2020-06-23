В соседнем со взрывом доме на Позняках в Киеве заметили трещины

Видео 15:36, 23.06.2020 Обновлено: 15:42, 23.06.2020
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