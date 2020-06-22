Последствия прорыва дамбы в Черновицкой области

Видео 22:09, 22.06.2020 Обновлено: 22:11, 22.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Американський Майдан крізь путінські окуляри

Путин должен вернуть подарки украинского народа

День отца: как звёзды украинского шоу-бизнеса трогательно отметили праздник

Чудом выжила во время взрыва в доме, но потеряла всю семью. История 18-летней киевлянки

Путин заявил о "неизбежном" визите президента Украины в Москву