В Киеве полицейский наказал водителя за брошенный окурок

Видео 17:36, 16.06.2020 Обновлено: 17:42, 16.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Канада может упростить визовый режим для Украины: Зеленский и Трюдо провели переговоры

В Украине могут ужесточить ответственность для тех, кто не носит маски

В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть раненые

Этой ночью власть президента Зеленского была уничтожена

Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией