ВСУ нанесли удар по огневой точке противника на Донбассе

Видео 14:59, 21.06.2020 Обновлено: 15:01, 21.06.2020
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