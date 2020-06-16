ДТП с переворотом в Каменском

Видео 11:16, 16.06.2020 Обновлено: 11:16, 16.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Турчинов допустил возвращение Кубани Украине после распада России

Банкомат по ошибке выдал украинцу 40 тысяч гривен. Фотофакт

Умер отец Петра Порошенко

В Киеве полицейских обвинили в избиении ветерана войны: подробности ЧП

Украинские врачи теряют сознание в клеенчатых костюмах без вентиляции: эпидемиолог рассказал о нечеловеческих условиях