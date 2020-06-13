Мэр Николаева показал средний палец во время спора с депутатами

Видео 14:42, 13.06.2020 Обновлено: 14:51, 13.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

За неделю на Донбассе ранены 24 украинских воина: расследуется теракт

Почему жители Донбасса смеются над нами

Сокращение в ВСУ: в Генштабе пояснили, кто лишится должностей

В Украине побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава на 13 июня

Прослужил три месяца: на Донбассе погиб 38-летний лейтенант ВСУ