Заявление мэра Ивано-Франковская об усилении карантина

Юрий Сергиенко Видео 00:26, 29.08.2020 Обновлено: 00:35, 29.08.2020
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