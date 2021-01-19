Порошенко: антиковидная стратегия – приоритет на 20201 год

Марина Погорилко Видео 09:14, 19.01.2021 Обновлено: 09:23, 19.01.2021

Сочетание тотального тестирования, качественной диагностики, контролируемой самоизоляции, бесплатного лечения в медучреждениях и вакцинация позволит разорвать цепь распространения вируса, считает Петр Порошенко. https://news.obozrevatel.com/politics/poroshenko-vaktsinatsiya-protiv-covid-19-glavnyij-natsionalnyij-proekt-i-prioritet-na-2021.htm

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