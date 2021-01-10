Очевидцы сняли последствия взрыва на Полтавщине

Мирослав Семенюк Видео 08:56, 10.01.2021 Обновлено: 08:59, 10.01.2021
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