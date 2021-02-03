Брифинг Алексея Данилова по поводу санкций против телеканалов Медведчука.mp4

Таша Адамович Видео 17:59, 3.02.2021 Обновлено: 18:22, 3.02.2021

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал на брифинге, как готовились санкции против телеканалов пула Виктора Медведчука "112 Україна", ZIK та NewsOne.

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