В России студент записал обращение к властям с березы

Юрий Сергиенко Видео 01:55, 13.11.2020 Обновлено: 02:00, 13.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленскому напомнили обещание запретить VIP-палаты для политиков при COVID-19. Видео

Абонплата на газ взлетит: украинцам в два этапа пересчитают суммы в платежках

Заболевший COVID-19 Зеленский записал видео из "Феофании" и рассказал о самочувствии

Часть городов Украины отказались от карантина выходного дня: кто "отличился"

Зеленского и Ермака с COVID-19 госпитализировали в "Феофанию"