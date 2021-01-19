В украинской маршрутке устроили странные разборки из-за сдачи

Марина Лисничук Видео 14:22, 19.01.2021 Обновлено: 14:25, 19.01.2021

В сеть попало видео странных "разборок" пассажира и водителя в салоне пустой маршрутки. Первый требовал отдать ему сдачу за проезд (6 гривен) с 50-ки, которую он передал купюрами по "20, 20 и 10" за одного человека. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

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