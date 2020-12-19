Военный оркестр США спел для украинцев "Щедрик"

Ольга Липич Видео 21:47, 19.12.2020 Обновлено: 21:54, 19.12.2020

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

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