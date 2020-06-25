Зеленский передал квартиры пострадавшим от взрыва в Киеве

Видео 18:40, 25.06.2020 Обновлено: 18:48, 25.06.2020
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