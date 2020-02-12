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12 февраля • обновлено в 16:11
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100% зрителей шоу "Бурчук Live" выступили против подачи воды в Крым

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Зрители инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" в прямом эфире высказались по поводу возможной продажи питьевой воды в незаконно оккупированный Россией украинский Крым.

Ни один из зрителей, которые позвонили в студию, не высказался за подачу воды.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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