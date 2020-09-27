Минобороны Азербайджана заявило, что военные уничтожили склад боеприпасов армянских ВС

Алексей Титофф Видео 20:28, 27.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Гидрогеолог: Крым превратится в солончак, вызов дождя и опреснение воды не помогут

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина

Украину накрыла буря: в Карпатах выпал снег, сотня населенных пунктов обесточены

На Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые – штаб ООС