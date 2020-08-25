Александр Лукашенко клянется служить белорусскому народу, 1994 год

Марина Лисничук Видео 03:39, 25.08.2020
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