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Александр Лукашенко клянется служить белорусскому народу, 1994 год
196
03:39, 25.08.2020
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Автор
Марина Лисничук
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