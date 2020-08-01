Лукашенко заявил, что в Беларусь хотели перебросить до 200 вагнеровцев

Видео 21:10, 1.08.2020 Обновлено: 21:12, 1.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Луцке отказались выполнять условия карантина

Я не говорил, что Россия бомбила Донбасс, – Кравчук на шоу Скабеевой

"Полтавский террорист" подорвался на гранате: эксклюзивные подробности ликвидации

Кортеж Зеленского обвинили в нарушениях ПДД: в Офисе президента ответили

Деменція української політики: Кравчук насухо продув Скабєєвій