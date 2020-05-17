В Харькове девушка разбила Porsche

Видео 17:14, 17.05.2020

В Харькове девушка разбила элитный Porsche, но никто не пострадал.

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