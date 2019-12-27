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27 декабря • обновлено в 20:26
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Или власть будет игнорировать штрафы, или нас ждут протесты: эксперт о ситуации с евробляхами

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Экс-заместитель министра инфраструктуры, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новые штрафы для евробляхеров в 170 тыс. гривень, которые вступают в силу с первого января 2020 года.

"Я думаю, что в этой ситуации или государство будет игнорировать норму закона, и статус-кво сохранится в начале 2020 года, или нас ждут новые протесты со стороны тех граждан, которые приобрели авто в Европе и не растаможили их из-за нехватки средств. А это может спровоцировать другие протесты от людей, которые испытывают определенное опустошение из-за того, что власть не выполняет свои обещания", – заявил Кава.

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