Женщина перепутала самолеты и вместо Испании прилетела в Украину

Пассажирка лоукоста Ryanair, которая направлялась из Великобритании в Испанию, ошибочно села не в тот самолет и прилетела в Украину.

Как написала 30-летняя Инка Филева в Facebook, она купила билет на рейс в Валенсию из аэропорта Лондон-Станстед и должна была улететь в 07:10 18 октября, но оказалась в Киеве.

"Ошибался ли кто-то рейсом и оказывался за пределами ЕС, даже не зная этого?" – спросила она.

В разговоре с британским таблоидом Daily Star женщина рассказала, что совсем не поняла, как ей разрешили пройти на другой самолет. Вместо выхода на посадку №44 Филева ошибочно пришла к выходу №54. Но сотрудники, которые сканировали ее посадочный талон, не заметили, что пассажирка направляется в другую страну. В самом самолете тоже не заметили ошибки.

"Они проверили мой билет несколько раз. И я даже спросила в самолете, в котором часу я прибуду в Валенсию – они сказали мне, что через 2 ч. 15 мин", – рассказала женщина.

Она проспала весь полет и только после посадки заметила надписи на украинском языке и полицейских, которые, по ее словам, "выглядели по-другому".

Филева добавила, что худшее в этой ситуации то, что в Киеве нет офиса Ryanair, так что нужно было время, чтобы разобраться.

Ночь пассажирка провела в гостинице неподалеку от аэропорта "Борисполь". Она должна вернуться в Британию 19 октября после обеда, а на следующий день вылететь в Валенсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре и ноябре 2020 года Ryanair позволил менять билеты и не платить штраф.