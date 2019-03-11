Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Travel

Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе

6.2тЧитать материал на украинском

Американские ученые предупредили о страшных последствиях извержения гигантского вулкана, расположенного в Йеллоустонском национальном парке.

Последний раз он просыпался более 640 тысяч лет назад. Супервулкан может принести климатическую катастрофу, передает Business Insider.

По опасениям геологов, его извержение может вызвать длительную вулканическую зиму, в течение которой температура нижней атмосферы глобально упадет, а человечество не сможет выращивать растения на Земле, поэтому еды станет слишком мало для количества людей, проживающих на планете.

Новости
В Индонезии – мощное землетрясение и извержение вулкана: фото и видео
Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе
Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе
Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе

Так, за всю историю Йеллоустонский вулкан извергался три раза. Впервые более 2 миллионов лет назад, в результате чего распались горные хребты, а четверть Северной Америки накрыла волна пепла.

Последующие разы были не такими сильными, однако привели к образованию широкоизвестной кальдеры (огромной круглой впадины).

Поскольку периодичность извержений ранее составила около 600 лет, исследователи предполагают, что опасность ждет человечество уже в ближайшие годы. "Нам следует сесть и подумать", – предупредили в NASA.

Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе
Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе
Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе

Согласно оценкам ООН, извержение может оставить Землю с достаточным запасом продовольствия ровно на 74 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
США
Тег
вулкан
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
5
0
Смешно
4
Интересно
20
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
DROM DROMADER
DROM DROMADER
Очередной бред Ваньки Киселя с русТВ - песни о "ядерном пепле" трансформировались в пепел вулканический.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
ПЕсец приснится касабам-голодранцам!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Статейку небось очередной рязанский Ванька дурачек наваял.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения