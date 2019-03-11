Землю накроет вулканическая зима: в США предупредили о скорой катастрофе

Американские ученые предупредили о страшных последствиях извержения гигантского вулкана, расположенного в Йеллоустонском национальном парке.

Последний раз он просыпался более 640 тысяч лет назад. Супервулкан может принести климатическую катастрофу, передает Business Insider.

По опасениям геологов, его извержение может вызвать длительную вулканическую зиму, в течение которой температура нижней атмосферы глобально упадет, а человечество не сможет выращивать растения на Земле, поэтому еды станет слишком мало для количества людей, проживающих на планете.

Так, за всю историю Йеллоустонский вулкан извергался три раза. Впервые более 2 миллионов лет назад, в результате чего распались горные хребты, а четверть Северной Америки накрыла волна пепла.

Последующие разы были не такими сильными, однако привели к образованию широкоизвестной кальдеры (огромной круглой впадины).

Поскольку периодичность извержений ранее составила около 600 лет, исследователи предполагают, что опасность ждет человечество уже в ближайшие годы. "Нам следует сесть и подумать", – предупредили в NASA.

Согласно оценкам ООН, извержение может оставить Землю с достаточным запасом продовольствия ровно на 74 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

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