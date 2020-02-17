Земля в мельчайших деталях: Google Earth добавила 1000 невероятных фото планеты

Сервис Google Earth View пополнился более чем 1000 новыми снимками поверхности планеты Земля. Теперь их общее число составляет около 2500 фотографий.

Об этом сообщил сотрудник проекта Earth View Гопал Шах в блоге компании. По его словам, модернизированные изображения оптимизированы для современных экранов с высоким разрешением (все фото смотрите ниже).

Соленые пруды в заливе Сан-Франциско

"Разрешение каждого снимка доходит до 4K, при этом цвета стали более яркими и контрастными. Чего только стоят парк Йеллоустоун и округ Хаиль в Саудовской Аравии", – сказал Гопал Шах.

Багамские острова

Провинция Град, Саудовская Аравия

Нанга, Австралия

Египет

Острова Туамоту

Отмечается, что проект Earth View основан компанией Google в 2001 году. Чтобы постоянно пополнять коллекцию новыми изображениями, Google сотрудничает с немецкой компанией программного обеспечения Ubilabs. Вместе им удалось отсканировать 36000000 квадратных спутниковых снимков и получить оригинальные изображения планеты.

Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах

Крым

Муниципалитет Каасуитсуп, Гренландия

Крым

Крым

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