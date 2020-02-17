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17 февраля • обновлено в 11:44
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Земля в мельчайших деталях: Google Earth добавила 1000 невероятных фото планеты

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Сервис Google Earth View пополнился более чем 1000 новыми снимками поверхности планеты Земля. Теперь их общее число составляет около 2500 фотографий.

Об этом сообщил сотрудник проекта Earth View Гопал Шах в блоге компании. По его словам, модернизированные изображения оптимизированы для современных экранов с высоким разрешением (все фото смотрите ниже).

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"Разрешение каждого снимка доходит до 4K, при этом цвета стали более яркими и контрастными. Чего только стоят парк Йеллоустоун и округ Хаиль в Саудовской Аравии", – сказал Гопал Шах.

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Отмечается, что проект Earth View основан компанией Google в 2001 году. Чтобы постоянно пополнять коллекцию новыми изображениями, Google сотрудничает с немецкой компанией программного обеспечения Ubilabs. Вместе им удалось отсканировать 36000000 квадратных спутниковых снимков и получить оригинальные изображения планеты.

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Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах

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Автор
Кристина Долматова
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