Задержанных в Греции украинцев могут вернуть за счет авиакомпаний – МИД

Татьяна Гайжевская Travel 18:18, 6.07.2020 Обновлено: 18:30, 6.07.2020

Возвращение 17 граждан Украины, задержанных в Греции, может состояться во вторник, 7 июля, рейсами авиакомпаний Wizz Air и Ryanair.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заместитель начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Елена Яловая. "Мы ожидаем подтверждения этой информации", – добавила она.

"Сейчас решается вопрос, чтобы перелет был осуществлен за счет авиакомпаний, но эту информацию нам также должны подтвердить", – уточнила она.

Комментируя жалобы украинцев на неприемлемые условия содержания в Греции, Яловая подчеркнула: "Это не касается отношения к нашим гражданам. Все, кому было отказано во въезде, находятся в указанном помещении".

Как писал OBOZREVATEL, 5 июля в аэропорту Афин были задержаны 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева. Украинцы провели ночь в полицейском участке, который был похож на СИЗО. В помещении с решетками на окнах люди спали на кроватях без матрасов, а в уборной не было мыла и туалетной бумаги.

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