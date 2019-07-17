Украинцев предупредили о проблеме с аэропортом Лондона: что случилось

В аэропорту Хитроу в Лондоне пройдут забастовки которые могут повлиять на его режим работы.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, они планируются на 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа 2019 года.

Аэропорт Хитроу BBC

"Рекомендуем гражданам Украины использовать другие аэропорты Лондона в эти дни, если это возможно, а в случае запланированных рейсов из/в аэропорт Хитроу, отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш перелет, а также служб аэропорта", - сказано в сообщении.

Аэропорт Хитроу tripway.com

Сообщается, что более 4000 сотрудников аэропорта, включая охранников, инженеров, оперативников по обслуживанию пассажиров и пилотов, планируют выйти в пятницу, 26 июля, в субботу, 27 июля, в понедельник, 5 августа, во вторник 6 августа, в пятницу 23 августа и субботу 24 августа на протест, который потенциально может закрыть аэропорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Wizz Air начал массово отменять рейсы из Киева.

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