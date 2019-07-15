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/ Travel

Wizz Air начал массово отменять рейсы из Киева: что случилось

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Авиакомпания Wizz Air объявила об отмене части рейсов по 17 направлениям из Киева из-за задержки с поставкой самолетов.

В заявлении лоу-коста указано, в связи с этим с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из Киева в страны Европы. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Wizz Air

Wizz Air

uvidpustku.com

С 3 по 20 августа лоукост уменьшит частотность полетов по 17-ти маршрутам из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Wizz Air

Wizz Air

/blog.apltravel.ua

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

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Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена:

  • Варшава (понедельник, пятница)

  • Будапешт (понедельник, пятница)

  • Мемминген (понедельник, пятница)

  • Кельн (понедельник, пятница)

  • Биллунн (вторник)

  • Берлин (среда, суббота)

  • Бремен (вторник)

  • Франкфурт (среда, суббота)

  • Гамбург (среда)

  • Дортмунд (четверг)

  • Рига (четверг)

  • Ганновер (четверг)

  • Ларнака (суббота)

  • Краков (воскресенье)

  • Вена (вторник, воскресенье)

  • Братислава (воскресенье)

  • Копенгаген (воскресенье)

Как сообщал OBOZREVATEL, Ryanair и Wizz Air оштрафовали за новые правила перевозки багажа.

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Украина
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