Wizz Air начал массово отменять рейсы из Киева: что случилось

Авиакомпания Wizz Air объявила об отмене части рейсов по 17 направлениям из Киева из-за задержки с поставкой самолетов.

В заявлении лоу-коста указано, в связи с этим с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из Киева в страны Европы. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Wizz Air uvidpustku.com

С 3 по 20 августа лоукост уменьшит частотность полетов по 17-ти маршрутам из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Wizz Air /blog.apltravel.ua

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена:

Варшава (понедельник, пятница)

Будапешт (понедельник, пятница)

Мемминген (понедельник, пятница)

Кельн (понедельник, пятница)

Биллунн (вторник)

Берлин (среда, суббота)

Бремен (вторник)

Франкфурт (среда, суббота)

Гамбург (среда)

Дортмунд (четверг)

Рига (четверг)

Ганновер (четверг)

Ларнака (суббота)

Краков (воскресенье)

Вена (вторник, воскресенье)

Братислава (воскресенье)

Копенгаген (воскресенье)

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